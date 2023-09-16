Российские археологи исследовали священное место времен палеолита

Российские археологи исследовали священное место времен палеолитаОно устраивалось вокруг очага
Специалисты Института археологии РАН исследовали священное место на стоянке времен палеолита Хотылево-2.
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В ходе исследования выяснилось, что священное место, которое было ритуальным, обустраивалась вокруг очага. Очаг был квадратной формы, хотя для палеолита характерны более округлые. И он был накрыт черепом мамонта. А вокруг аккуратно были выложены кости животного.
Эти люди принесли сюда то, что, вероятно, представляло для них ценность: предметы искусства, орудия, обработанные кости животных, разложили их в особой последовательности, построили очаг сложной конструкции, провели некие ритуалы, вычистили очаг, засыпали его остывшим углем вперемешку с кремнем и костями, укрыли черепом мамонта и ушли, и больше сюда никогда не возвращались.
Свои раскопки и исследования на стоянке времен палеолита Хотылево-2, ученые ведут с 2005 года. За это время она исследовали несколько участков стоянки и наши много находок, например, кости мамонта, фигурки женщин — палеолитические венеры.