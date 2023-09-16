Российские археологи исследовали священное место времен палеолита

Эти люди принесли сюда то, что, вероятно, представляло для них ценность: предметы искусства, орудия, обработанные кости животных, разложили их в особой последовательности, построили очаг сложной конструкции, провели некие ритуалы, вычистили очаг, засыпали его остывшим углем вперемешку с кремнем и костями, укрыли черепом мамонта и ушли, и больше сюда никогда не возвращались.