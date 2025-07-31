Российские археологи изучат древние поселения на Медвежьих островах

Опубликовано 31 июля 2025, 21:241 мин.
Российские археологи изучат древние поселения на Медвежьих островахЭкспедиция исследует следы древнеэскимосских культур
На территории заповедника «Медвежьи острова» в Якутии началась археологическая экспедиция. Учёные планируют детально изучить древние жилища, обнаруженные на острове Четырёхстолбовом. В исследовании участвуют специалисты из Арктического научно-исследовательского центра Якутии и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
© Ferra.ru
Ранее, в 2021 году, на этом же острове уже находили артефакты каменного века, а также остатки девяти жилищ, относящихся к I-II тысячелетиям нашей эры. Часть из них была обследована ещё в XX веке, но теперь археологи намерены провести более тщательный анализ.
В прошлом году экспедиция работала на материковой части заповедника и острове Крестовском. Там обнаружили следы временных стоянок неоэскимосских культур, включая древнеберингоморскую и пунук, но постоянных поселений не нашли.
Для обеспечения безопасности и помощи в полевых условиях к экспедиции присоединились инспекторы заповедника.