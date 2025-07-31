Российские археологи изучат древние поселения на Медвежьих островах

Ранее, в 2021 году, на этом же острове уже находили артефакты каменного века, а также остатки девяти жилищ, относящихся к I-II тысячелетиям нашей эры. Часть из них была обследована ещё в XX веке, но теперь археологи намерены провести более тщательный анализ.

В прошлом году экспедиция работала на материковой части заповедника и острове Крестовском. Там обнаружили следы временных стоянок неоэскимосских культур, включая древнеберингоморскую и пунук, но постоянных поселений не нашли.

Для обеспечения безопасности и помощи в полевых условиях к экспедиции присоединились инспекторы заповедника.