Опубликовано 31 июля 2026, 18:091 мин.
Российские астрофизики подтвердили столкновение галактик в скоплении «Арахис»Объект находится на стадии слияния
В пресс-службе Института космических исследований РАН сообщили, что российские астрофизики получили новые данные о скоплении галактик CL0238, которое получило название «Арахис» из-за своей формы. Наблюдения показывают, что объект мог возникнуть после столкновения двух групп галактик менее 100 млн лет назад.
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Исследователи изучили данные обсерваторий «Спектр-РГ» и «Чандра», а также снимки телескопов БТА, РТТ-150, DESI и радиотелескопа ASKAP. Анализ движения около 30 галактик показал разницу скоростей групп примерно в 2 тыс. км/с. Расстояние между их ядрами оценивается примерно в 1 млн световых лет, отметили в пресс-службе.
По мнению ученых ИКИ РАН, смещение горячего межгалактического газа относительно галактик подтверждает сценарий продолжающегося слияния.