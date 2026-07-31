Российские астрофизики подтвердили столкновение галактик в скоплении «Арахис»

Объект находится на стадии слияния

В пресс-службе Института космических исследований РАН сообщили, что российские астрофизики получили новые данные о скоплении галактик CL0238, которое получило название «Арахис» из-за своей формы. Наблюдения показывают, что объект мог возникнуть после столкновения двух групп галактик менее 100 млн лет назад.