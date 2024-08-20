Российские астрофизики улучшили нейтринный телескоп Baikal-GVD

В разработке алгоритмов участвовали специалисты Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и Московского физико-технического института (МФТИ). Новые алгоритмы помогут отделять целевые сигналы от шумов, возникающих из-за натуральной люминесценции воды и частиц, образующихся в результате атмосферных явлений.

Нацеленность на нейтрино сверхвысоких энергий, которые появляются в активных ядрах галактик или при слиянии нейтронных звёзд, позволит ученым получать важную информацию о космических объектах и процессах, происходящих в них. Нейтринный телескоп Baikal-GVD находится в озере Байкал и является одним из трех действующих нейтринных телескопов в мире, входящих в Глобальную нейтринную сеть.