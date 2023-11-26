Российские астрономы назвали вероятность столкновения спутников с астероидом

Российские астрономы назвали вероятность столкновения спутников с астероидомВ 2029 году
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, Николай Железнов, поделился предположениями относительно астероида Апофис, который пролетит мимо Земли в 2029 году. Согласно его заявлению, астероид, скорее всего, не столкнется с геостационарными спутниками, но небольшой шанс «сбить» какой-то из них все же существует, пишет РИА Новости.
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Железнов уточнил, что при таком сценарии возможно повреждение максимум одного космического аппарата, что не окажет заметного воздействия на Землю.
Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году, и согласно последним расчетам, его ближайшее сближение с Землей ожидается 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров от нашей планеты. Это примерно расстояние, на котором находятся геостационарные спутники.