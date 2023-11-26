Российские астрономы назвали вероятность столкновения спутников с астероидом

Железнов уточнил, что при таком сценарии возможно повреждение максимум одного космического аппарата, что не окажет заметного воздействия на Землю.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году, и согласно последним расчетам, его ближайшее сближение с Землей ожидается 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров от нашей планеты. Это примерно расстояние, на котором находятся геостационарные спутники.