Российские астрономы спрогнозировали снижение солнечной активности

Опубликовано 28 мая 2026, 08:301 мин.
Российские астрономы спрогнозировали снижение солнечной активностиК 2030 году
Российские астрономы прогнозируют постепенное снижение солнечной активности в ближайшие годы. По словам научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александра Алексеева, минимальный уровень активности Солнца ожидается примерно к 2030 году. При этом ученые допускают отдельные всплески и появление новых вспышек, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Он отметил, что конца мая 2026 года на видимой стороне Солнца сохраняются несколько активных групп пятен. В середине июня также возможны вспышки небольшой мощности, когда на солнечный диск выйдут активные области с обратной стороны звезды.
Алексеев добавил, что летом на поверхность Земли попадает больше солнечного излучения и ультрафиолета. Это связано с наклоном поверхности планеты к солнечным лучам и меньшим ослаблением света атмосферой.