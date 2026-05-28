В России
Опубликовано 28 мая 2026, 08:30
1 мин.

Российские астрономы спрогнозировали снижение солнечной активности

К 2030 году
Российские астрономы прогнозируют постепенное снижение солнечной активности в ближайшие годы. По словам научного сотрудника физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александра Алексеева, минимальный уровень активности Солнца ожидается примерно к 2030 году. При этом ученые допускают отдельные всплески и появление новых вспышек, пишет ТАСС.
Российские астрономы спрогнозировали снижение солнечной активности

© Ferra.ru

Он отметил, что конца мая 2026 года на видимой стороне Солнца сохраняются несколько активных групп пятен. В середине июня также возможны вспышки небольшой мощности, когда на солнечный диск выйдут активные области с обратной стороны звезды.

Алексеев добавил, что летом на поверхность Земли попадает больше солнечного излучения и ультрафиолета. Это связано с наклоном поверхности планеты к солнечным лучам и меньшим ослаблением света атмосферой.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#космос
,
#Солнце
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российские астрономы спрогнозировали снижение солнечной активности