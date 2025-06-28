Российские банки будут готовы к массовому запуску цифрового рубля с 2026 года

Ведущие банки уже прошли значительный этап технической подготовки. Например, ВТБ, который стал первым участником пилотного проекта цифрового рубля, готов к его запуску и рассчитывает как можно скорее предоставить клиентам новые финансовые возможности. Сбербанк продолжает работать по утвержденному плану, отрабатывая требования к операциям с цифровой валютой в рамках пилотного проекта Центрального банка.

Газпромбанк, участвующий в проекте с самого начала, сообщает о готовности обеспечить необходимую инфраструктуру и выполнить все регуляторные требования. Банк постоянно совершенствует функционал цифрового рубля и намерен соблюдать установленные сроки. Аналогичные планы подтвердили Совкомбанк и «Дом.РФ». Последний ориентируется именно на официальные даты регулятора и ведет активную подготовку.

Также МТС банк, участвующий в пилотном проекте, уже провел несколько тысяч операций с цифровым рублем. Там внедрили оплату с помощью универсального QR-кода и начали принимать B2B-платежи в цифровой валюте.