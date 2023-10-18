Российские базы генетической информации назвали золотыми резервами

Российские базы генетической информации назвали золотыми резервамиБазы обеспечивают защиту от биоугроз
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной конференции "КурчатовГенТех-2023" выразил мнение о ценности национальных баз генетической информации, сравнив их с золотыми резервами государств, пишет ТАСС.
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Эти базы не только способствуют развитию сельского хозяйства, но и обеспечивают защиту от биологических угроз.
В рамках Курчатовского института уже создана "геномная фабрика", где осуществляется расшифровка геномов в режиме практически круглосуточной работы. Полученные данные вносятся в прототип национальной базы генетической информации, разрабатываемой в России.
Генетическая информация в стране становится новым золотым запасом: … с одной стороны, с точки зрения развития, и с другой - биологической безопасности. … закон, по которому депонирование генетической информации с 1 сентября 2024 года становится обязательнымю
По словам Михаила Ковальчука, генетические исследования позволяют сократить сроки селекции новых сортов сельскохозяйственных растений в 2-2,5 раза. Создаваемая база данных будет способствовать увеличению потенциала в генетических исследованиях в России.