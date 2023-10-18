Российские базы генетической информации назвали золотыми резервами

Эти базы не только способствуют развитию сельского хозяйства, но и обеспечивают защиту от биологических угроз.

В рамках Курчатовского института уже создана "геномная фабрика", где осуществляется расшифровка геномов в режиме практически круглосуточной работы. Полученные данные вносятся в прототип национальной базы генетической информации, разрабатываемой в России.