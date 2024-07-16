Российские беспилотники будут искать людей и объекты без оператора

Комплекс, состоящий из устройства и ПО, устанавливаемого на дрон, использует ИИ для анализа видеопотока. Благодаря этому беспилотники могут самостоятельно искать и определять координаты необходимых объектов, передавая данные на наземную станцию в режиме реального времени.

Алексей Никитенко отметил, что система оперативно передает результаты заказчику, избавляя от необходимости пересматривать все отснятые материалы. Комплекс совместим с большинством беспилотников, исключая только легкие малоразмерные дроны.

Эти технологии уже успешно применялись для учета диких животных на Сахалине и Белом море. Помимо этого, комплекс может быть использован в поисково-спасательных операциях, охране территорий и обнаружении аварийных участков линий электропередачи.