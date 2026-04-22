Российские биологи нашли способ оценить устойчивость к нехватке кислорода

Сейчас для оценки устойчивости к гипоксии используются барокамеры, что требует времени и не всегда безопасно. Новый метод проще и безопаснее. Опыты на крысах показали, что недостаток кислорода повышает активность молекул rno-miR-155−3p и rno-miR-210−3p. Чем ниже их концентрация, тем уязвимее организм.

Исследователи из НИИ морфологии человека также обнаружили, что активность этих молекул влияет на предрасположенность к воспалениям. На практике это позволит создать простую тест-систему для выявления людей, которым гипоксия особенно опасна, отметили в пресс-службе.