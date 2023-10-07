Российские биологи обнаружили ядовитую змею с ресничками

Ученые Московского Государственного Университета в сотрудничествами со специалистами из Таиланде и Вьетнама узнали, что змея с ресничками является новым видом. Ему дали название Trimeresurus ciliaris, что означает «реснитчатая куфия».

Также ученым удалось найти четырех представителей нового вида, которые были изучены. Найденная змея одна из самых маленьких видов рода Куфий, максимальная длина 40 см. Она имеет изумрудно-зеленую окраску и темно-красные поперечные полосы. У змеи есть маленькие выступающие чешуйки, которые напоминают ресницы.