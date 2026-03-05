Российские биологи разгадали структуру белка при болезнях Альцгеймера

В природе актин существует в двух основных формах: глобулярной (G-актин), которая участвует в работе ДНК, и фибриллярной (F-актин), необходимой для сокращения мышц. Однако, как выяснили ученые, существует и третье состояние — инактивированный актин (I-актин). Именно он, по мнению специалистов, ложится в основу вредоносных коротких олигомеров. С помощью метода SEC-SAXS и электронной микроскопии исследователям удалось установить их параметры.

Выяснилось, что эти олигомеры выглядят как плоские дискообразные «бусинки» радиусом 8−9 нанометров. Они способны соединяться в вытянутые цепочки, напоминающие структуру обычного фибриллярного актина, но заметно толще и короче.

Работа была выполнена совместно с коллегами из Московского физико-технического института при поддержке Российского научного фонда.