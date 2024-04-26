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В России
Опубликовано 26 апреля 2024, 20:02
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Российские биологи разработали метод извлечения микропластика из рыбы

Он основан на использовании нескольких обработок
В Томском государственном университете (ТГУ) сообщили, что биологи вуза создали новый метод извлечения микропластика из тканей рыбы. Этот подход предназначен для анализа содержания пластиковых частиц в органах рыбы, таких как желудок, кишечник, жабры, мышцы и кожа.
Российские биологи разработали метод извлечения микропластика из рыбы

© Ferra.ru

Метод основан на применении ряда обработок с использованием различных химических веществ для разложения тканей, окисления органического материала и удаления неорганических примесей из содержимого желудка и кишечника рыбы. Это позволяет проводить анализ микропластика с учетом особенностей пищеварительной системы рыб.

Исследование микропластика и его воздействия на окружающую среду является одним из важных научных трендов. Методы анализа пластиковых частиц в воде и биоте становятся все более востребованными. Благодаря разработке нового метода извлечения микропластика из рыбы, исследователи смогут более точно оценить количество пластиковых частиц, попадающих в пищевые сети и накапливающихся в гидробионтах, отметили в вузе.

Проект разработки метода поддерживается федеральной программой «Приоритет 2030» и направлен на повышение пищевой безопасности за счет оценки воздействия микропластика на экосистемы водных биоресурсов.