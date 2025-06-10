Российские бренды начали теснить HP и Xerox на рынке принтеров РФ

Лидером продаж теперь стала японская Kyocera с долей 38%. Также в топ вошли Ricoh (11%), Konica Minolta (10%) и китайский Pantum (12%). Отмечается и рост спроса на российскую технику, такую как принтеры «Катюша», появившиеся после 2022 года.

Параллельно растет интерес к аутсорсингу печати. Хотя 54% компаний пока не используют такие услуги, 21% планируют внедрить их в ближайший год, а еще 25% рассматривают такую возможность.

Основные причины перехода — дефицит запчастей (42% респондентов) и проблемы с гарантийным обслуживанием (25%). Многие предприятия вынуждены обращаться к подрядчикам, которые предлагают не только ремонт, но и комплексное сопровождение печатного оборудования.

Исследование также показало, что бизнес заинтересован в дополнительных ИТ-услугах, включая поддержку серверов и инфраструктуры. Опрос проводился среди топ-менеджеров из разных отраслей, включая FMCG, ритейл и финансы.