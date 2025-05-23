Российские дроны научились раздавать сигнал связи на расстоянии до 40 км

В рамках эксперимента использовали беспилотник «Геоскан 201» с установленным на борту радиокомплексом и встроенной антенной в крыле. Аппарат поднимали на высоту около 100−120 метров. В этом положении он обеспечивал уверенный сигнал в радиусе десятков километров. Передача данных шла на терминалы системы «Гонец», как мобильные, так и стационарные.

Новая разработка может быть полезна в самых разных ситуациях: от поисково-спасательных операций до временного обеспечения связью в удаленных районах. Важно и то, что сеть смогут использовать не только люди, но и другие машины — например, беспилотные автомобили или морские суда.

В «Геоскане» отметили, что система может работать как на дронах самолетного типа, так и на мультикоптерах. Испытания прошли успешно, и теперь компании сосредоточатся на доработке управления и автоматизации.