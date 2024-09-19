Российские электромобили «Атом» оснастят системой распознавания лиц с ИИ

Система распознавания лиц станет первой разработкой с использованием ИИ для автомобилей в России. Она направлена на повышение безопасности и удобства эксплуатации электромобиля, адаптируясь под конкретного водителя, отметил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

Для работы системы водителю достаточно находиться за рулем. Аутентификация возможна также через мобильное приложение, а ИИ способен распознавать лицо даже при низком освещении, в очках или головных уборах. Технология обеспечивает точное различие между живым человеком и изображениями, такими как фотографии или силиконовые маски.

Изначально система предназначена для семейных электромобилей, но в будущем может быть адаптирована для каршеринга и такси, где требуется точное распознавание водителей.