Российские физики нашли признаки сложной структуры боттомония

Опубликовано 31 июля 2026, 16:061 мин.
Российские физики нашли признаки сложной структуры боттомонияАнализ данных Belle II выявил расхождение с теорией
В пресс-служба Института ядерной физики СО РАН сообщили, что ученые обнаружили в данных международного эксперимента Belle II признаки того, что частицы боттомония могут иметь более сложное строение, чем считалось ранеепишет ТАСС.,
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Боттомоний представляет собой нестабильную частицу из b-кварка и антикварка. Исследователи изучали процессы его перехода в состояния с меньшей энергией с образованием легких мезонов. Расчеты показывали, что пи-мезоны должны появляться чаще, чем эта-мезоны, однако данные Belle II показали обратную картину, отметили в пресс-службе.
Вероятность образования эта-мезонов оказалась значительно выше некоторых теоретических оценок. Ученые предполагают, что причиной расхождения могут быть дополнительные компоненты с легкими кварками в составе возбужденных состояний боттомония, но для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие исследования.