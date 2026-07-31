Российские физики нашли признаки сложной структуры боттомония

Боттомоний представляет собой нестабильную частицу из b-кварка и антикварка. Исследователи изучали процессы его перехода в состояния с меньшей энергией с образованием легких мезонов. Расчеты показывали, что пи-мезоны должны появляться чаще, чем эта-мезоны, однако данные Belle II показали обратную картину, отметили в пресс-службе.

Вероятность образования эта-мезонов оказалась значительно выше некоторых теоретических оценок. Ученые предполагают, что причиной расхождения могут быть дополнительные компоненты с легкими кварками в составе возбужденных состояний боттомония, но для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие исследования.