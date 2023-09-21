Российские физики создадут детектор заряженных частиц

Детектор будет важным составляющим эксперимента SPD (Spin Physics Detector), который проведут на сверхпроводящем коллайдере протонов и тяжелых ионов NICA. Новые данные, которые будут получены после эксперимента, дадут возможность физикам приблизиться к пониманию фундаментальных основ квантовой хромодинамики.

Детектор носит название Beam-Beam Counter предназначен для измерения поляризации пучка. Он представляет из себя колесо диаметров меньше двух метров, состоящее из 16 секторов из 25 пластин сцинтиллятора. C помощью специального клея с высокой прозрачностью внутрь пластины вклеено спектросмещающее оптическое волокно, оно подает сигнал на кремниевые фотоумножители с электронными модулями за пределами детектора.