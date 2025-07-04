В России
Опубликовано 04 июля 2025, 23:14
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Российские физики создали метаматериал со свойствами темной материи

Разработка поможет изучать загадочные квантовые эффекты
Ученые из Университета ИТМО разработали теоретическую модель и конструкцию метаматериала, который имитирует свойства гипотетической «легкой» темной материи. Искусственная структура воспроизводит так называемый аксионный отклик — особый тип взаимодействия с электромагнитными полями.
Российские физики создали метаматериал со свойствами темной материи

© Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что новая форма аксионного отклика описывается уравнениями, учитывающими не только электрические, но и магнитные заряды. Хотя внешне этот эффект похож на известные ранее, внутренние физические процессы в материале существенно отличаются.

Для подтверждения открытия ученым потребовалось два года дополнительных исследований. Они создали компьютерные модели, демонстрирующие, как метаматериал взаимодействует с электрическими зарядами внутри себя и рассеивает свет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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