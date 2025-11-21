Российские физики создали мощные источники терагерцевого излучения

В основе разработки лежит метод коллективного торможения электронов в плазме. Для генерации излучения используется пучок с током в десятки килоампер, который взаимодействует с волнами в протяженном плазменном шнуре. Этот подход обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии.

Новые источники отличаются относительно компактными размерами по сравнению с традиционными лазерами на свободных электронах. Они уже позволяют проводить ранее недоступные эксперименты в различных научных областях, включая материаловедение, биологию и медицину.