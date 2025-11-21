Российские физики создали мощные источники терагерцевого излучения

Опубликовано 21 ноября 2025, 18:081 мин.
Российские физики создали мощные источники терагерцевого излученияУстановки открывают новые возможности для экспериментов
Физики Института ядерной физики СО РАН совместно с коллегами из Института прикладной физики РАН разработали источники терагерцевого излучения с рекордной мощностью. Установки работают в частотном диапазоне от 0,075 до 0,6 ТГц, ранее недоступном для таких мощностных характеристик.
В основе разработки лежит метод коллективного торможения электронов в плазме. Для генерации излучения используется пучок с током в десятки килоампер, который взаимодействует с волнами в протяженном плазменном шнуре. Этот подход обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии.
Новые источники отличаются относительно компактными размерами по сравнению с традиционными лазерами на свободных электронах. Они уже позволяют проводить ранее недоступные эксперименты в различных научных областях, включая материаловедение, биологию и медицину.