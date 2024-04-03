Российские физики создали мощный источник терагерцовых волн

Этот новый источник волн обладает огромным потенциалом для медицинских исследований, так как он может использоваться для сканирования живых тканей и различных материалов. Кроме того, он может найти применение в экологическом мониторинге и системах безопасности.

Изобретение российских ученых легко интегрируется в существующие установки для терагерцовой визуализации, что делает его перспективным решением для различных областей науки и техники, отметили в пресс-службе.

Физики работали над этим проектом уже несколько лет. Этот новый источник терагерцовых волн открывает двери для новых исследований и разработок в области фотоники и медицинской техники, а также может привести к созданию более эффективных и инновационных медицинских устройств и систем безопасности.