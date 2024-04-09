Российские физики создали новую технологию для получения нанопленок

Пленки из дисульфида молибдена с высокой долей тетрагональной кристаллической фазы обещают быть особенно полезными для катализаторов и ионных батарей, благодаря своей уникальной структуре и стабильности. Этот новый подход к производству наноматериалов может привести к революции в области разработки электронных устройств и солнечных элементов.

Благодаря добавлению небольших количеств редкоземельного металла рения, ученые смогли добиться высокой стабильности пленок из дисульфида молибдена, сохраняющейся в течение длительного времени. Это открывает новые перспективы для промышленности и науки, позволяя создавать более эффективные и устойчивые кристаллические материалы.