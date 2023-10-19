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21:01, 19 октября 2023
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Российские физики создали программу для улучшения работы лазеров

Которые используют в системах квантового распределения ключей

В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" рассказали, что российские физики разработали программу SIMLAD, которая предоставляет возможность максимально точно моделировать работу полупроводниковых лазеров, пишет ТАСС.

Российские физики создали программу для улучшения работы лазеров

© Ferra

Эти лазеры используются в системах квантового распределения ключей и других оптических устройствах для передачи данных.

Моделирование и анализ влияния различных параметров на работу лазера по-прежнему является чрезвычайно важным при проектировании телекоммуникационных систем. Однако далеко не все инженеры и даже ученые имеют достаточно времени, чтобы подробно разбираться со скоростными лазерными уравнениями. Мы надеемся, что наша программа поможет исследователям и разработчикам в этой задаче.

Роман Шаховой
Ведующий лабораторией элементной базы квантовых коммуникаций НИТУ "МИСиС"

Программа SIMLAD позволяет воссоздавать спектры лазеров, передаточные функции и другие характеристики, связанные с работой лазеров. Она основана на скоростных лазерных уравнениях, которые описывают поведение полупроводниковых лазеров.

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