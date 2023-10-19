Российские физики создали программу для улучшения работы лазеров

Моделирование и анализ влияния различных параметров на работу лазера по-прежнему является чрезвычайно важным при проектировании телекоммуникационных систем. Однако далеко не все инженеры и даже ученые имеют достаточно времени, чтобы подробно разбираться со скоростными лазерными уравнениями. Мы надеемся, что наша программа поможет исследователям и разработчикам в этой задаче.