Российские физики создали программу для улучшения работы лазеров

Российские физики создали программу для улучшения работы лазеровКоторые используют в системах квантового распределения ключей
В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" рассказали, что российские физики разработали программу SIMLAD, которая предоставляет возможность максимально точно моделировать работу полупроводниковых лазеров, пишет ТАСС.
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Эти лазеры используются в системах квантового распределения ключей и других оптических устройствах для передачи данных.
Моделирование и анализ влияния различных параметров на работу лазера по-прежнему является чрезвычайно важным при проектировании телекоммуникационных систем. Однако далеко не все инженеры и даже ученые имеют достаточно времени, чтобы подробно разбираться со скоростными лазерными уравнениями. Мы надеемся, что наша программа поможет исследователям и разработчикам в этой задаче.
Программа SIMLAD позволяет воссоздавать спектры лазеров, передаточные функции и другие характеристики, связанные с работой лазеров. Она основана на скоростных лазерных уравнениях, которые описывают поведение полупроводниковых лазеров.