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В России
Опубликовано 09 апреля 2024, 20:08
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Российские физики создали ультрахолодную плазму из облаков кальция

Она имеет бесконечный срок жизни
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что физики из России разработали новый метод получения ультрахолодной плазмы из атомов кальция, охлажденной почти до абсолютного нуля, используя специальную лазерную технику. Это открытие позволит улучшить работу ионных микроскопов и создать квантовые симуляторы для исследования поведения плазмы в различных физических системах.
Российские физики создали ультрахолодную плазму из облаков кальция

© Ferra.ru

Ультрахолодная плазма, которую удалось создать российским физикам, имеет бесконечный срок жизни благодаря непрерывному захвату охлажденных атомов и их ионизации лазером. Ранее создание подобной плазмы требовало использования коротких лазерных импульсов, что делало ее существование недолгим, отметили в пресс-службе.

Эта технология позволяет изучать свойства ультрахолодной плазмы, аналогичной той, которая может возникать в космических процессах. Ее также можно использовать для создания квантовых симуляторов, аналогов квантовых компьютеров, для анализа поведения плазмы в различных средах.

В пресс-службе добавили, что ультрахолодная плазма представляет собой особую форму материи, состоящую из заряженных частиц. Российские физики продлили время существования такой плазмы, поместив охлажденные атомы в специальную ловушку и облучив их лазерными вспышками.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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