Российские физики создали ультрахолодную плазму из облаков кальция

Ультрахолодная плазма, которую удалось создать российским физикам, имеет бесконечный срок жизни благодаря непрерывному захвату охлажденных атомов и их ионизации лазером. Ранее создание подобной плазмы требовало использования коротких лазерных импульсов, что делало ее существование недолгим, отметили в пресс-службе.

Эта технология позволяет изучать свойства ультрахолодной плазмы, аналогичной той, которая может возникать в космических процессах. Ее также можно использовать для создания квантовых симуляторов, аналогов квантовых компьютеров, для анализа поведения плазмы в различных средах.

В пресс-службе добавили, что ультрахолодная плазма представляет собой особую форму материи, состоящую из заряженных частиц. Российские физики продлили время существования такой плазмы, поместив охлажденные атомы в специальную ловушку и облучив их лазерными вспышками.