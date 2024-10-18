Российские физики улучшили экзотическую квантовую материю с помощью ИИ

Опубликовано 18 октября 2024, 21:461 мин.
Российские физики улучшили экзотическую квантовую материю с помощью ИИНовые технологии открывают перспективы в квантовой физике
Российские физики из МФТИ при помощи машинного обучения смогли значительно улучшить процесс получения конденсата Бозе-Эйнштейна — экзотической формы материи, которая ведет себя как один гигантский атом. Это достижение, о котором сообщил Центр научной коммуникации МФТИ, позволяет не только оптимизировать эксперименты, но и глубже понять физические ограничения процесса.
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Аспирант кафедры Российского квантового центра МФТИ Давлет Кумпилов отметил, что оптимизация параметров лазерного охлаждения привела к увеличению количества атомов в конденсате. Конденсат Бозе-Эйнштейна представляет собой облако атомов, охлажденных почти до абсолютного нуля, и его свойства делают его перспективным для создания квантовых компьютеров и сенсоров.
Используя импульсы лазерного излучения, ученые сумели снизить частоту «побегов» атомов туллия, что способствовало удвоению их числа в конденсате. Также были учтены взаимодействия между атомами, препятствующие росту их количества. Алексей Акимов, руководитель лаборатории, подчеркнул, что эти методы открывают новые горизонты для исследований в области квантовых технологий.