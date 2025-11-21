Российские физики усилили коррозионную стойкость имплантов в семь раз

Металлические стекла характеризуются неупорядоченным расположением атомов, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и хорошую биосовместимость. При этом материал сохраняет эффект памяти формы, важный для медицинских применений. На поверхности образуется композитный оксидный слой, защищающий сплав от воздействия биологических жидкостей, отметили в пресс-службе.

Лабораторные испытания показали семикратное увеличение срока службы модифицированных сплавов по сравнению с обычными образцами. Метод позволяет обрабатывать изделия сложной формы. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, его результаты опубликованы в журнале «Materials Today Communications».