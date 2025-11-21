Российские физики усилили коррозионную стойкость имплантов в семь раз

Опубликовано 21 ноября 2025, 18:411 мин.
Российские физики усилили коррозионную стойкость имплантов в семь разМетод основан на создании металлического стекла на поверхности сплава
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод повышения коррозионной стойкости имплантов на основе никелида титана. Технология использует ионную имплантацию для создания на поверхности сплава слоя металлического стекла.
Металлические стекла характеризуются неупорядоченным расположением атомов, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и хорошую биосовместимость. При этом материал сохраняет эффект памяти формы, важный для медицинских применений. На поверхности образуется композитный оксидный слой, защищающий сплав от воздействия биологических жидкостей, отметили в пресс-службе.
Лабораторные испытания показали семикратное увеличение срока службы модифицированных сплавов по сравнению с обычными образцами. Метод позволяет обрабатывать изделия сложной формы. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, его результаты опубликованы в журнале «Materials Today Communications».