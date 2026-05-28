В России
Опубликовано 28 мая 2026, 15:32
1 мин.

Российские физики усилили ток экситонов в 80 раз

Эффект может помочь развитию ИИ-систем
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Республики Корея обнаружили эффект, позволяющий увеличить ток экситонов в 80 раз. Разработка может использоваться при создании компактных и энергоэкономичных экситонных интегральных схем для передачи данных и вычислений искусственного интеллекта (ИИ).
Российские физики усилили ток экситонов в 80 раз

© Ferra.ru

Экситоны представляют собой квазичастицы, возникающие в полупроводниках при взаимодействии электрона и положительно заряженных «дырок». Для управления ими исследователи применили электроплазмонные нанорезонаторы. Конструкция включает два полупроводниковых слоя, расположенных под определенным углом, а также острый золотой электрод, отметили в пресс-службе.

Во время экспериментов лазер формировал экситоны в области электрода и позволял контролировать их движение. Усиление тока удалось получить на масштабе нескольких десятков нанометров. В дальнейшем ученые собираются протестировать лазер объемом 0,005 кубического микрометра для работы с такими схемами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российские физики усилили ток экситонов в 80 раз