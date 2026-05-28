Российские физики усилили ток экситонов в 80 раз

Экситоны представляют собой квазичастицы, возникающие в полупроводниках при взаимодействии электрона и положительно заряженных «дырок». Для управления ими исследователи применили электроплазмонные нанорезонаторы. Конструкция включает два полупроводниковых слоя, расположенных под определенным углом, а также острый золотой электрод, отметили в пресс-службе.

Во время экспериментов лазер формировал экситоны в области электрода и позволял контролировать их движение. Усиление тока удалось получить на масштабе нескольких десятков нанометров. В дальнейшем ученые собираются протестировать лазер объемом 0,005 кубического микрометра для работы с такими схемами.