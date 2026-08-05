Российские физики ускорили расчеты свойств плазмы в тысячи раз

Новые формулы предназначены для определения подвижности ионов и констант скоростей реакций. Если ранее метод Монте-Карло требовал нескольких часов вычислений для одного значения электрического поля, то теперь аналогичные расчеты выполняются за секунды. Один алгоритм оптимизирован для сильных полей, другие работают во всем диапазоне электрических полей.

Испытания показали, что погрешность при расчете подвижности ионов кислорода и оксида азота составляет 2−7% для наиболее точного метода и около 10% для самого быстрого. Разработка может применяться в физике, медицине, сельском хозяйстве и при проектировании плазменных устройств, отметили в пресс-службе.