Российские физики впервые измерили свойства «муарового» графена

Этот материал получают из двух слоёв графена, повернутых под небольшим углом, или из комбинации графена с другими двумерными материалами. Из-за сдвига слоев возникает особый узор, который заставляет электроны необычно сильно взаимодействовать. Это свойство планируют использовать для создания синапсов нейронов и компонентов квантовых компьютеров.

Раньше потенциал таких структур изучали только косвенно из-за нехватки разрешения. Теперь исследователи применили квантово-скручивающие микроскопы и сканирующие электронные транзисторы. С их помощью они построили карту потенциала для графена и гексагонального нитрида бора с точностью до нанометра, отметили в Центре.

Оказалось, что предсказания теории расходятся с реальностью. Амплитуда потенциала оказалась вдвое выше расчетной, а его симметрия отличалась от ожидаемой.