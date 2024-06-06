Российские генетики разработали способ выявления риска язвенной болезни

Модель, разработанная специалистами, позволяет точно определить наследственную предрасположенность к болезни и предотвратить ее развитие.

Язвенная болезнь, вызванная бактерией Helicobacter pylori, может привести к серьезным осложнениям, таким как перфорация или кровотечение, угрожающие жизни пациента. Это распространенное заболевание, страдают от него 5−10% взрослого населения планеты.

Использование генетического анализа поможет выявить особенности индивидуального организма, что позволит более эффективно предупреждать и лечить язвенные процессы. Ученые отмечают, что их методика не имеет зарубежных аналогов и открывает новые пути в диагностике и профилактике этого заболевания, отметили в пресс-службе.