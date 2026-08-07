Российские геологи нашли способ ускорить моделирование нефтеносных пород

Заведующий кафедрой математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Тимур Закиров Руководитель пояснил, что исследователь может заранее определить порог, за которым повышение разрешения не дает прироста качества. Это особенно важно для оценки проницаемости пород — ключевого параметра при прогнозировании добычи нефти и газа.

В ходе работы образцы сканировали микротомографом с разрешением от 16,3 до 1,6 микрона. Сравнение моделей показало, что оптимальная детализация достигается при 3−4 микронах. Метод может быть применен и для других типов горных пород. Исследование поможет геологам быстрее оценивать перспективность месторождений без лишних затрат, отметили в пресс-службе.