В России
Опубликовано 07 августа 2026, 14:46
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Российские геологи нашли способ ускорить моделирование нефтеносных пород

Определено оптимальное разрешение сканирования
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые провели эксперименты с нефтеносными песчаниками. Они установили, что при детализации модели свыше 3−4 микрон точность расчетов перестает расти. Это позволяет сократить вычислительные затраты и время, не усложняя модель без необходимости.
Российские геологи нашли способ ускорить моделирование нефтеносных пород

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Заведующий кафедрой математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Тимур Закиров Руководитель пояснил, что исследователь может заранее определить порог, за которым повышение разрешения не дает прироста качества. Это особенно важно для оценки проницаемости пород — ключевого параметра при прогнозировании добычи нефти и газа.

В ходе работы образцы сканировали микротомографом с разрешением от 16,3 до 1,6 микрона. Сравнение моделей показало, что оптимальная детализация достигается при 3−4 микронах. Метод может быть применен и для других типов горных пород. Исследование поможет геологам быстрее оценивать перспективность месторождений без лишних затрат, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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