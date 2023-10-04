Российские и арабские ученые открыли лабораторию искусственного интеллекта

Российские и арабские ученые открыли лабораторию искусственного интеллектаБудут работать всего 36 специалистов
В Пресс-службе Сколтеха сообщили, что Сколтех в сотрудничестве с Университетом Шарджи (ОАЭ) открыли лабораторию искусственного интеллекта. Ученые будут развивать машинное обучение и системы искусственного интеллекта, пишет ТАСС.
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Лаборатория искусственного интеллекта в биомедицинских исследованиях стала результатом динамичного сотрудничества между двумя ведущими университетами и новым успехом как для Сколтеха, так и для Университета Шарджи. Совместная работа играет огромную роль в решении сложных задач медицины и создает основы здравоохранения будущего.
В пресс-службе добавили, что сотрудничество на базе лаборатории будет направлена на новые разработки, публикации новых исследований в высокорейтинговых журналах, а также создания новых продуктов, например, программных пакетов или панелей биомаркеров.
Всего будет работать 36 специалистов, 19 из которых являются российские ученые.