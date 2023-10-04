Российские и арабские ученые открыли лабораторию искусственного интеллекта

В пресс-службе добавили, что сотрудничество на базе лаборатории будет направлена на новые разработки, публикации новых исследований в высокорейтинговых журналах, а также создания новых продуктов, например, программных пакетов или панелей биомаркеров.

Всего будет работать 36 специалистов, 19 из которых являются российские ученые.