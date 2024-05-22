Российские и итальянские ученые изучат рак мозга на клеточном уровне

Заведующая лабораторией, Мария Попцова, объявила о старте проекта на встрече российских и итальянских ученых. Планируется использовать передовые методы секвенирования ДНК для изучения генетической активности в клетках опухоли.

Профессор Альдо Спаллоне присоединился к проекту, и совместно с коллегами из Италии они будут анализировать данные об активности генов глиомы. Уже имеющиеся данные и данные, собираемые в рамках проекта, позволят ученым получить глубокое понимание процессов роста опухоли и ее взаимодействия с здоровыми тканями.

В ближайшее время планируется начать сбор данных при помощи существующих систем секвенирования ДНК в Италии и разрабатываемых в России. Это позволит получить дополнительные сведения о биологических процессах, происходящих в глиоме.