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В России
Опубликовано 22 мая 2024, 08:32
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Российские и итальянские ученые изучат рак мозга на клеточном уровне

Чтобы получить глубокое понимание процессов роста опухоли
Российские и итальянские ученые объединились в проекте по изучению генов в клетках глиомы, форме рака мозга, и ее воздействия на окружающие ткани. Проект реализуется при участии Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ.
Российские и итальянские ученые изучат рак мозга на клеточном уровне

© Ferra.ru

Заведующая лабораторией, Мария Попцова, объявила о старте проекта на встрече российских и итальянских ученых. Планируется использовать передовые методы секвенирования ДНК для изучения генетической активности в клетках опухоли.

Профессор Альдо Спаллоне присоединился к проекту, и совместно с коллегами из Италии они будут анализировать данные об активности генов глиомы. Уже имеющиеся данные и данные, собираемые в рамках проекта, позволят ученым получить глубокое понимание процессов роста опухоли и ее взаимодействия с здоровыми тканями.

В ближайшее время планируется начать сбор данных при помощи существующих систем секвенирования ДНК в Италии и разрабатываемых в России. Это позволит получить дополнительные сведения о биологических процессах, происходящих в глиоме.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#исследование
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#лечение рака