Российские и китайские ученые совместно изучат углеродный баланс рек Лена и Амур

Опубликовано 05 июля 2024, 11:55
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Российские и китайские ученые совместно изучат углеродный баланс рек Лена и АмурПоскольку обе страны намерены стать углеродно-нейтральными
Российские и китайские ученые начали проект по моделированию процессов поглощения углерода в бассейнах рек Лена в Якутии и Амур в китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщил доктор биологических наук Трофим Максимов, заведующий отделом экспериментальной биологии растений мерзлотных экосистем Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
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Проект важен для обеих стран, поскольку к 2060 году Россия и Китай намерены стать углеродно-нейтральными, прекратив выбросы парниковых газов. Китайские ученые, имея значительный опыт в гидробиохимическом моделировании, проводят мониторинг парниковых газов в рамках сети ChinaFlux на протяжении 20 лет. В России аналогичные исследования ведутся в сети SakhaFlux на северо-востоке страны, рассказал Максимов.
Он подчеркнул, что ежегодно в якутских экосистемах поглощается порядка 450 млн тонн углерода. Без лесных пожаров и нашествий насекомых Россия могла бы претендовать на статус национального донора углеродных единиц.