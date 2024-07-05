Российские и китайские ученые совместно изучат углеродный баланс рек Лена и Амур

Проект важен для обеих стран, поскольку к 2060 году Россия и Китай намерены стать углеродно-нейтральными, прекратив выбросы парниковых газов. Китайские ученые, имея значительный опыт в гидробиохимическом моделировании, проводят мониторинг парниковых газов в рамках сети ChinaFlux на протяжении 20 лет. В России аналогичные исследования ведутся в сети SakhaFlux на северо-востоке страны, рассказал Максимов.

Он подчеркнул, что ежегодно в якутских экосистемах поглощается порядка 450 млн тонн углерода. Без лесных пожаров и нашествий насекомых Россия могла бы претендовать на статус национального донора углеродных единиц.