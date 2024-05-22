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В России
Опубликовано 22 мая 2024, 08:20
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Российские инженеры импортозаместили важные ваттметры

В линейке представлены три типа
В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта сообщили, что вуз выпустил новую линейку волноводных ваттметров, которые заменят устаревшие модели и недоступные зарубежные аналоги. Эти приборы уже доступны для заказа и полностью покрывают современные потребности пользователей.
Российские инженеры импортозаместили важные ваттметры

© Ferra.ru

Новые ваттметры разработаны с использованием доступной электронной компонентной базы, что позволяет обеспечить полное сервисное и гарантийное обслуживание. В линейке представлены три типа измерителей мощности: термисторные унифицированные М3−121, оконечного типа волноводные термисторные М3−122 и проходного типа волноводные термисторные М1−37. Все модели прошли испытания и включены в государственный реестр средств измерений, отметили в пресс-службе.

Директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко отметил, что создание новых ваттметров стало возможным благодаря разработке чувствительных термисторных датчиков, технология производства которых была утрачена после распада СССР. Эти датчики легли в основу новой линейки измерителей мощности, подтвердив статус ВНИИФТРИ как лидера отечественного приборостроения.

Заместитель генерального директора ВНИИФТРИ по электромагнитным измерениям Иван Малай подчеркнул, что новые ваттметры обладают всеми необходимыми характеристиками для современного использования, что делает их востребованными на рынке.