Российские инженеры изучат образование трещин в газотурбинных двигателях

Специалисты заявили, что работа направлена на изучение скорости образования трещин и их воздействия на долговечность дисков. Это исследование уникально для отечественных сплавов, применяемых в производстве данных деталей.

Аспирант МАИ и ведущий конструктор ОКБ имени Люльки, Дмитрий Немцев, подчеркнул, что разрушение дисков может привести к серьезным последствиям из-за высокой скорости их вращения в двигателе.

Для исследований были использованы цилиндрические образцы с предварительно созданным внутренним дефектом, что помогло снизить стоимость исследований по сравнению с зарубежными методами.

Эксперименты позволили специалистам определить зависимость скорости роста трещины от внутренних дефектов. В планах дальнейших исследований изменение параметров образцов и испытаний для получения более точных данных, добавили в пресс-службе.