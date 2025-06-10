Российские инженеры научили дроны думать наперед и обходить задержки сигнала

Проблема с задержками возникла еще при управлении космическими аппаратами, когда при стыковке грузовика «Прогресс» с МКС задержка видеосигнала превышала одну секунду. Это делало точные маневры практически невозможными. Тогда в МАИ начали разрабатывать алгоритмы компенсации запаздываний, и со временем эту работу продолжили на новых типах летательных аппаратов.

Аспирантка МАИ Татьяна Воронка доработала и адаптировала подход под беспилотные авиационные системы. Ее решение позволяет учитывать не только технические параметры, но и особенности восприятия операторов. Это особенно важно, когда минимальные задержки могут повлиять на безопасность.

Сейчас новая система используется в проектах ГосНИИАС. Она не только компенсирует задержки сигнала, но и предсказывает траекторию движения аппарата, корректируя отображение данных в реальном времени. Алгоритмы можно настраивать под разные типы техники — от дронов до крупных транспортных самолетов.