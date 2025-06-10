В России
Опубликовано 10 июня 2025, 13:45
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Российские инженеры научили дроны думать наперед и обходить задержки сигнала

Новая разработка МАИ
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты вза нашли способ, как заставить беспилотники реагировать на команды операторов почти мгновенно, несмотря на задержки сигнала. Разработка позволяет управлять аппаратами в реальном времени даже при опоздании сигнала в 1,5−2 секунды.
Российские инженеры научили дроны думать наперед и обходить задержки сигнала

© Ferra.ru

Проблема с задержками возникла еще при управлении космическими аппаратами, когда при стыковке грузовика «Прогресс» с МКС задержка видеосигнала превышала одну секунду. Это делало точные маневры практически невозможными. Тогда в МАИ начали разрабатывать алгоритмы компенсации запаздываний, и со временем эту работу продолжили на новых типах летательных аппаратов.

Аспирантка МАИ Татьяна Воронка доработала и адаптировала подход под беспилотные авиационные системы. Ее решение позволяет учитывать не только технические параметры, но и особенности восприятия операторов. Это особенно важно, когда минимальные задержки могут повлиять на безопасность.

Сейчас новая система используется в проектах ГосНИИАС. Она не только компенсирует задержки сигнала, но и предсказывает траекторию движения аппарата, корректируя отображение данных в реальном времени. Алгоритмы можно настраивать под разные типы техники — от дронов до крупных транспортных самолетов.