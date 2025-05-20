Российские инженеры повысили мощность электродвигателей на 25%

Испытания показали, что новые двигатели работают на 25% мощнее традиционных аналогов при увеличении КПД на 4%. Они легче, компактнее и практически бесшумны. Технология особенно актуальна для авиации, медицинского оборудования и портативной электроники, сообщили в Минпромторге Челябинской области.

Ключевое преимущество — упрощенная конструкция без датчиков положения ротора. Это повышает надежность и снижает себестоимость производства за счет уменьшения количества операций и расхода материалов.

Как отмечают разработчики, даже небольшое повышение эффективности электродвигателей может значительно сократить мировое потребление энергии. Внедрение технологии планируется в ближайшее время.