Опубликовано 20 мая 2025, 12:321 мин.
Российские инженеры повысили мощность электродвигателей на 25%Новая технология снижает энергопотери и вес устройств
Специалисты Ашинского металлургического завода и Уфимского университета разработали технологию, повышающую эффективность электродвигателей. Инновация основана на использовании аморфной ленты в магнитопроводах, что уменьшает энергопотери и снижает вес конструкции.
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Испытания показали, что новые двигатели работают на 25% мощнее традиционных аналогов при увеличении КПД на 4%. Они легче, компактнее и практически бесшумны. Технология особенно актуальна для авиации, медицинского оборудования и портативной электроники, сообщили в Минпромторге Челябинской области.
Ключевое преимущество — упрощенная конструкция без датчиков положения ротора. Это повышает надежность и снижает себестоимость производства за счет уменьшения количества операций и расхода материалов.
Как отмечают разработчики, даже небольшое повышение эффективности электродвигателей может значительно сократить мировое потребление энергии. Внедрение технологии планируется в ближайшее время.