В России
Опубликовано 27 сентября 2024, 13:07
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Российские инженеры протестировали управление «Газелью» силой мысли

Первый эксперимент
Инженеры из Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) в сотрудничестве с биотех-лабораторией Neiry провели уникальный эксперимент, в рамках которого беспилотный грузовик «ГАЗель Next» управлялся с помощью нейроинтерфейса. Эта технология позволяет контролировать автомобиль без физических действий, основываясь на волновой активности мозга и данных акселерометра.
Российские инженеры протестировали управление «Газелью» силой мысли

© Ferra.ru

Нейроинтерфейс Neiry считывает электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и отслеживает движения головы, определяя состояние мозга, включая уровень стресса и концентрации. С помощью API инженеры интегрировали нейроинтерфейс с компьютером автомобиля, создав алгоритм, который управляет поворотом колес и скоростью.

Система адаптируется к состоянию «водителя»: если он сконцентрирован, скорость увеличивается; при нарастании усталости — уменьшается. В случае экстренной ситуации, например, если «водитель» теряет сознание, система активирует аварийную остановку.

Этот проект, ставший первым подобным в России, демонстрирует потенциал нейроинтерфейсов для повышения безопасности на дорогах, а также возможность применения технологий для людей с ограниченными возможностями.