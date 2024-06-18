Российские инженеры разработали крыло самолета с подвижной обшивкой

Новый механизм состоит из цепочки соединенных рычажных механизмов, связанных специальными спицами с обшивкой. Изменение геометрии одного из звеньев цепи автоматически влияет на остальные, обеспечивая изгиб крыла по заданной кривизне. Важно, что обшивка при этом не растягивается и не сморщивается.

По словам разработчиков, новая конструкция значительно улучшит управляемость воздушных судов, позволяя им эффективно регулировать скорость, совершать маневры и выполнять плавные взлеты и посадки. Также подвижная обшивка может найти применение в подводных планерах, управляющих глубиной погружения, что делает технологию универсальной и перспективной для различных видов транспорта.

Инженеры также отметили, что новая геометрия крыла позволяет эффективно размещать все необходимые системы и оборудование, делая крыло легким, прочным и функциональным для различных аэрокосмических и гидродинамических задач.