Российские инженеры разработали зарядные станции с накопителем для электромобилей

Уникальность данной технологии заключается в том, что между зарядной станцией и накопителем установлен дополнительный преобразователь, который регулирует мощность и подключает накопитель во время зарядки. Это решение позволяет продолжать зарядку даже при кратковременных перебоях с электричеством.

Кроме того, новые устройства могут быть использованы в качестве интеллектуальных станций. Они могут информировать пользователей о таких параметрах, как ток, напряжение и время зарядки, через специальные коммуникаторы. Эта функция делает зарядные станции более удобными и информативными для пользователей.