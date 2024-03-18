Российские инженеры создали метеостанцию для беспилотников

Опубликовано 18 марта 2024, 19:51
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Российские инженеры создали метеостанцию для беспилотниковОна оснащена нейросетью
В пресс-службе Национальной технологической инициативы сообщили, что специалисты разработали новую метеостанцию под названием «Метеосоник», которая предназначена для определения погодных условий перед вылетом беспилотных аппаратов. Это изобретение позволит точнее оценивать атмосферные параметры и учитывать их при планировании полетов дронов.
Метеостанция, созданная компанией из Подмосковья, оснащена нейросетью, которая позволяет определять метеоусловия в режиме реального времени. Она способна измерять температуру воздуха, интенсивность и направление ветра, что помогает операторам более точно управлять беспилотниками и наводить их на цель, добавили в пресс-службе.
По словам разработчика, метеостанцию можно устанавливать не только в городах, но и на различных объектах инфраструктуры, а также на судах и подвижных платформах. Стоимость этого устройства составляет менее 60 тысяч рублей, и оно является единственной разработкой на основе искусственного интеллекта с высоким уровнем точности.