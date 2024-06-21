Российские инженеры создали мобильную зарядную станцию для БПЛА

Опубликовано 21 июня 2024, 16:40
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Российские инженеры создали мобильную зарядную станцию для БПЛАОн оснащен метеокомплексом
На международном военно-морском салоне «Флот-2024» представлена новая разработка — мобильная зарядная станция-«аэродром» под названием «Дронопорт». Эта технология, разработанная НПП «Радар ммс», призвана значительно увеличить дальность и продолжительность полетов электрических беспилотных вертолетов.
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По словам гендиректора — генерального конструктора НПП «Радар ммс» Георгия Анцева, «Дронопорт» представляет собой станцию, обеспечивающую зарядку и обмен информацией с беспилотниками. Она может быть использована как в военных, так и в гражданских целях, что делает эту разработку многообещающей для различных секторов экономики.
Специалисты подчеркивают, что «Дронопорт» оснащен собственным метеокомплексом, позволяющим беспилотникам выбирать наиболее подходящую станцию для посадки в зависимости от погодных условий. Эта функция делает систему универсальной и надежной для использования в различных климатических зонах.
Разработка уже находится на стадии испытаний.