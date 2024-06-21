Российские инженеры создали мобильную зарядную станцию для БПЛА

По словам гендиректора — генерального конструктора НПП «Радар ммс» Георгия Анцева, «Дронопорт» представляет собой станцию, обеспечивающую зарядку и обмен информацией с беспилотниками. Она может быть использована как в военных, так и в гражданских целях, что делает эту разработку многообещающей для различных секторов экономики.

Специалисты подчеркивают, что «Дронопорт» оснащен собственным метеокомплексом, позволяющим беспилотникам выбирать наиболее подходящую станцию для посадки в зависимости от погодных условий. Эта функция делает систему универсальной и надежной для использования в различных климатических зонах.

Разработка уже находится на стадии испытаний.