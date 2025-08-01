Российские инженеры создали первый отечественный телетрап

Новый телетрап оснащён электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления. Это позволяет ему адаптироваться к разным типам воздушных судов — от небольших региональных самолётов до крупных авиалайнеров. Устройство соответствует международным стандартам безопасности.

Как отметили в Ростехе, производство полностью локализовано — все комплектующие российские. Это позволит отказаться от импорта подобного оборудования. Кроме того, специалисты готовы модернизировать уже имеющиеся иностранные телетрапы, включая замену сложных узлов и систем управления.

Разработка особенно актуальна для регионов с холодным климатом, где комфортная посадка в самолёт критически важна. Новый трап стал частью линейки инфраструктурных решений Ростеха для аэропортов, куда также входят локаторы, системы управления воздушным движением и комплексы мониторинга.