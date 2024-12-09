Российские инженеры создали систему автопилота для самолета SJ-100

Опубликовано 09 декабря 2024, 20:251 мин.
Российские инженеры создали систему автопилота для самолета SJ-100Она позволит автоматизировать все этапы полета, включая посадку
Российские инженеры завершили разработку системы автопилота для нового отечественного самолета SJ-100. Алгоритмы системы автоматического управления (САУ) были созданы специалистами ПАО «Яковлев» и Московского института электромеханики и автоматики, сообщает госкорпорация «Ростех».
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Предварительные испытания САУ прошли успешно на интеграционном стенде «Электронная птица», с участием инженеров и летчиков-испытателей. На следующем этапе систему установят на самолеты и проведут летные доводочные и сертификационные испытания.
Разработанные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые используются на современных пассажирских самолетах. Они позволяют автоматизировать взлет и все этапы полета. Одной из ключевых особенностей системы является алгоритм автоматической посадки по категории CATIIIB. Этот алгоритм позволяет самолёту автоматически выравниваться и приземляться, а также удерживать правильное направление движения по осевой линии взлетно-посадочной полосы.