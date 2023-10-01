Российские IT-специалисты рассказали о раздражающих стереотипах об их профессии

Российские IT-специалисты рассказали о раздражающих стереотипах об их профессии74% специалистов раздражает стереотип о больших зарплатах в индустрии
Онлайн-школы программирования Хекслет провела исследование в котором IT-специалисты рассказали о раздражающих стереотипах об их профессии, с результатами ознакомилась «Газета.Ru».
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Согласно результатам исследования стереотипы о больших зарплатах, умении починить всю возможную технику, а также стереотип о том, что в IT-индустрии могут работать только мужчины раздражает 33% российских IT-специалистов.
40% специалистов несколько раз в месяц сталкиваются с высказываниями о стереотипах, около 27% еще чаще, несколько раз в неделю, а 24% только несколько раз в год. Стереотип о больших зарплатах в IT-сфере слышат около 74%, а 39% сталкиваются со стереотипом о том, что работать в IT могут люди с техническим складом.
Также в наиболее раздражающие стереотипы входят высказывания о больших зарплатах (33%), обращение к специалисту «ты же программист»(33%) и что IT-индустрия только для мужчин(33%). Меньше всего IT-специалистов раздражают стереотипы об удаленной работе, всего 6% и о графике работы 24 часа в сутки, 8%. 20% специалистов не раздражают стереотипы совсем.
Вокруг IT ходит много слухов и шуток, которые искажают восприятие всей сферы у людей, не связанных с IT-профессиями. И если для общества в целом это не играет практически никакой роли, то для тех, кто планирует идти учиться на специальности, связанные с IT, или переходить в IT-профессию, такие стереотипы могут сыграть злую шутку. Например, стереотип о том, что работа в IT предполагает технический склад ума отпугивает даже тех, кто сильно интересуется сферой и действительно мог бы стремительно развиваться в ней. Стереотип о том, что IT — мужская профессия, может повлиять на желание женщин работать в профессии. А также этот миф может оказать влияние на неосознанное решение работодателей делать выбор в пользу кандидатов мужского пола, даже если у кандидаток будут аналогичные квалификации и опыт.