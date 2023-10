Российские IT-специалисты рассказали о раздражающих стереотипах об их профессии

Вокруг IT ходит много слухов и шуток, которые искажают восприятие всей сферы у людей, не связанных с IT-профессиями. И если для общества в целом это не играет практически никакой роли, то для тех, кто планирует идти учиться на специальности, связанные с IT, или переходить в IT-профессию, такие стереотипы могут сыграть злую шутку. Например, стереотип о том, что работа в IT предполагает технический склад ума отпугивает даже тех, кто сильно интересуется сферой и действительно мог бы стремительно развиваться в ней. Стереотип о том, что IT — мужская профессия, может повлиять на желание женщин работать в профессии. А также этот миф может оказать влияние на неосознанное решение работодателей делать выбор в пользу кандидатов мужского пола, даже если у кандидаток будут аналогичные квалификации и опыт.