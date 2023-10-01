Российские IT-специалисты рассказали о раздражающих стереотипах об их профессии

Согласно результатам исследования стереотипы о больших зарплатах, умении починить всю возможную технику, а также стереотип о том, что в IT-индустрии могут работать только мужчины раздражает 33% российских IT-специалистов.

40% специалистов несколько раз в месяц сталкиваются с высказываниями о стереотипах, около 27% еще чаще, несколько раз в неделю, а 24% только несколько раз в год. Стереотип о больших зарплатах в IT-сфере слышат около 74%, а 39% сталкиваются со стереотипом о том, что работать в IT могут люди с техническим складом.

Также в наиболее раздражающие стереотипы входят высказывания о больших зарплатах (33%), обращение к специалисту «ты же программист»(33%) и что IT-индустрия только для мужчин(33%). Меньше всего IT-специалистов раздражают стереотипы об удаленной работе, всего 6% и о графике работы 24 часа в сутки, 8%. 20% специалистов не раздражают стереотипы совсем.