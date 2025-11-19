Российские химики нашли «переключатель» для синтеза лекарств

Опубликовано 19 ноября 2025, 23:001 мин.
Российские химики нашли «переключатель» для синтеза лекарствНовый метод позволяет получать ценные компоненты препаратов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Уфимского института химии разработали метод управления синтезом пиразолов и пиразолинов — ключевых компонентов многих современных лекарств. Эти соединения используются в препаратах для лечения онкологических заболеваний и СПИДа.
Исследователи обнаружили, что изменяя пропорции реагентов, можно контролировать процесс синтеза. При соотношении компонентов 1:1 образуются пиразолины с выходом продукта 92%. Увеличение доли гидразина приводит к образованию пиразолов с выходом 79−84%.
По словам ученых, особую ценность представляет возможность получения чистых пиразолинов, которые ранее было практически невозможно синтезировать из-за их высокой реакционной способности. Эти молекулы содержат активный атом азота, способный вступать в реакции даже с воздухом.
Разработка позволяет создавать соединения без необходимости их временной защиты, что открывает новые возможности для фармацевтики.