Российские химики нашли «переключатель» для синтеза лекарств

Исследователи обнаружили, что изменяя пропорции реагентов, можно контролировать процесс синтеза. При соотношении компонентов 1:1 образуются пиразолины с выходом продукта 92%. Увеличение доли гидразина приводит к образованию пиразолов с выходом 79−84%.

По словам ученых, особую ценность представляет возможность получения чистых пиразолинов, которые ранее было практически невозможно синтезировать из-за их высокой реакционной способности. Эти молекулы содержат активный атом азота, способный вступать в реакции даже с воздухом.

Разработка позволяет создавать соединения без необходимости их временной защиты, что открывает новые возможности для фармацевтики.