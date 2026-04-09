Российские химики открыли новый класс соединений редкоземельных элементов

Опубликовано 09 апреля 2026, 11:53
Российские химики открыли новый класс соединений редкоземельных элементовСлоистые структуры создали из оксидов металлов с глицином
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые РАН, Высшей школы экономики и МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с дальневосточными коллегами обнаружили новый класс слоистых соединений редкоземельных металлов. Открытие расширяет понимание химии этих элементов. Исследование поддержано Российским научным фондом.
Ученые выяснили, что оксиды редкоземельных элементов способны вступать в реакцию с простейшей аминокислотой глицином. При небольшом нагревании глицин расщепляет кристаллическую структуру оксидов, даже если те были прокалены при температуре 1000 градусов. Так образуются основные соли с необычной слоистой структурой.
Другие аминокислоты с оксидами в аналогичных условиях не реагируют. Это говорит о так называемом топотактическом механизме, когда расположение катионов частично сохраняется от исходного вещества. Новые соединения могут найти применение в биомедицине для доставки лекарств, а также в создании люминесцентных датчиков температуры, отметили в пресс-службе.