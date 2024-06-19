Российские химики создали биоматериал из панцирей ракообразных

Опубликовано 19 июня 2024, 12:02
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Российские химики создали биоматериал из панцирей ракообразныхОн безопасен для окружающей среды
Химики Саратовского государственного университета создали инновационный биоматериал из панцирей ракообразных, который обещает стать ключевым компонентом для создания эффективных стимуляторов роста растений и медицинских препаратов без побочных эффектов.
Исследование, опубликованное в International Journal of Biological Macromolecule, раскрыло потенциал материала на основе хитозана, который получают из хитина панцирей.
Согласно объяснениям ученых, созданный биоматериал обладает высокой биологической активностью благодаря гомохиральному соединению с D-изомером аскорбиновой кислоты. Это позволяет ему успешно применяться не только в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, но и в медицине для лечения инфекций и ускорения заживления ран.
Исследователи подчеркнули, что новый биоматериал является биоразлагаемым и безопасным для окружающей среды, что делает его перспективным инструментом в современных биотехнологиях.