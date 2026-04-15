Российские химики создали комплекс железа вместо нитроглицерина

При нарушениях синтеза оксида азота возникает гипертония и сердечная недостаточность. Для лечения применяют нитроглицерин, но он действует недолго, вызывает побочные эффекты и привыкание. Ученые исследовали три комплекса железа. Самое медленное высвобождение показало соединение с самой длинной углеродной цепочкой, отметили в РНФ.

Как пояснила руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Олеся Покидова, это соединение оставалось стабильным в растворе длительное время. Эксперименты с клетками подтвердили его низкую токсичность. В перспективе комплекс может лечь в основу более безопасных и длительно действующих препаратов. Ученые планирует исследования на животных.